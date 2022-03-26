Зачем выпускать GTA 6, если можно поступить намного проще?

Компания Rockstar анонсировала новую подписку для GTA Online, которая получила название GTA+. На данный момент это нововведение актуально по отношению к PlayStation 5 и Xbox Series X|S. При оформлении подписки игроки будут получать различные внутриигровые предметы, среди которых есть местная валюта, акции и недвижимость.

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За получение дополнительных «плюшек» игроки будут платить по $6 ежемесячно, набор бонусов будет разным каждый месяц. Всем тем, кто оформит подписку в период с 29 марта по 27 апреля, в пользование выдадут следующий набор бонусов: