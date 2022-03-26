Компания Rockstar анонсировала новую подписку для GTA Online, которая получила название GTA+. На данный момент это нововведение актуально по отношению к PlayStation 5 и Xbox Series X|S. При оформлении подписки игроки будут получать различные внутриигровые предметы, среди которых есть местная валюта, акции и недвижимость.
реклама
За получение дополнительных «плюшек» игроки будут платить по $6 ежемесячно, набор бонусов будет разным каждый месяц. Всем тем, кто оформит подписку в период с 29 марта по 27 апреля, в пользование выдадут следующий набор бонусов:
- 500 тысяч внутриигровой валют;
- удвоенная репутация автоклуба за серию уличных гонок;
- автомастерская в Ла-Меса, которую можно получить на сайте Maze Bank Foreclosures, с доступом к огромному ассортименту нововведений из обновления «Тюнинг в Лос-Сантосе»;
- бесплатное улучшение яхты до модели «Водолей» для владельцев яхт;
- набор бесплатных раскрасок и эмблем во всех автомастерских;
- прочие внутриигровые бонусы.