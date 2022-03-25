Причины есть.

Команда поддержки стримингового сервиса Spotify сообщила, что с апреля он прекратит предоставлять услуги в России.

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«Spotify считает важным попытаться сохранить доступность нашего сервиса в России, чтобы предоставлять надёжные и независимые источники новостей и информации в регионе, — говорится в заявлении компании, которое цитирует издание Expressen. — К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России».

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Компания рассчитывает полностью уйти из России в начале апреля.