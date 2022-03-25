Что, в общем-то, ожидаемо. Проект ведь в раннем доступе.

Вчера вечером состоялся ранний релиз градостроительного симулятор Highrise City. Ввиду того, что жанр слабо представлен на рынке, у многих геймеров теплилась надежда, что в его рамках начнётся какая-никакая, но всё же конкуренция. Но, по всей видимости, не выйдет: на сегодняшний день у Highrise City лишь 67-процентный средний пользовательский рейтинг на основании всего шести десятков рецензий.

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По словам геймеров, в новинке откровенно недостаёт геймплейной функциональности, в целом от проекта «попахивает» незавершённостью, ну а техническая сторона вопроса не нуждается в комментариях, настолько здесь всё плохо. Впрочем, неясно, чего геймеры ожидали от продукта, который честно и без всяких «но» вышел в раннем доступе, то есть, с течением времени будет развиваться и усовершенствоваться. Важно помнить, что «Ранний доступ» автоматически подразумевает, что вы покупаете игру на свой страх и риск.

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Сколь долго Highrise City хотят продержать в раннем доступе, на текущий момент до конца неясно.