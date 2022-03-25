Некоторое время назад Blizzard небезосновательно решила, что игрокам в Diablo II Resurrected откровенно недостаёт рейтингового режима, в котором они могли бы помериться силами и подниматься по «лестнице» навыков, сражаясь со всё более и более сильными противниками. Несмотря на то, что релиз ремастера состоялся уже больше полугода назад, Blizzard его поддерживает, и вот, стало известно, что первый рейтинговый сезон в игре стартует 28 апреля.
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Всё это должно было начаться гораздо раньше, ещё в этом месяце, однако Blizzard честно сообщила, что встретилась с техническими сложностями при подготовке обновления версии 2.4. Теперь соответствующее обновление выйдет 14 апреля, ну и спустя две недели после его применения стартует и первый рейтинговый сезон.
Напоминаем, что Diablo II Resurrected вышла в сентябре и стала первым действительно успешным ремастером от Blizzard, который не смешали с грязью за халтуру и многочисленные недоработки. В общем, добротный продукт, достойный культовой игры.