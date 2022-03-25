Не так уж и долго ждать.

Пошаговая стратегия Songs of Conquest, которую принято сравнивать с легендарными «Героями», в скором времени появится в раннем доступе Steam. Случиться это должно 10 мая, разработчики по такому случаю даже записали отдельный трейлер.

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В представленном видео внимание уделяется ключевым особенностям проекта, про которые мы и так много чего знаем. Итак, в Songs of Conquest игрок будет управлять магами, которые в здешнем мире называются Владыками. Параллельно с этим придётся заниматься расширением города, созданием армии и подготовкой к битве с врагами, которые тоже будут.

Геймплей Songs of Conquest также предполагает активнейшее изучение карты: секреты и сокровища сами себя не найдут. Герою дадут возможность примкнуть к одной из четырёх фракций, каждая из них может похвастаться уникальным набором юнитов с не менее уникальными способностями.

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Наконец, креативно настроенные фанаты «Героев» смогут создавать в Songs of Conquest свои карты с помощью встроенного редактора.