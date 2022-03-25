Вот уже много лет самоотверженные энтузиасты работают над проектом под говорящим названием Skyblivion, представляющим собой ремейк The Elder Scrolls VI Oblivion на базе The Elder Scrolls V Skyrim. Идея достаточно интересная, однако процесс идёт столь медленными темпами, что у людей всё меньше уверенности в том, что мы доживём до светлого дня релиза ремейка. Тем не менее, разработчики относительно регулярно выходят на связь и публикуют видеодневники, в которых рассказывают о том, чего удалось добиться к сегодняшнему дню.
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Свежий видеодневник посвящён крупному обновлению, затронувшему многочисленные переделки 3D-моделей, добавившему древний город Брума, а также рассказавшем об обитающих в провинции Сиродил гоблинах. Само видео продолжается порядка пятнадцати минут, так что перед просмотром рекомендуем сначала сделать все неотложные и первостепенные дела.
Напомним, что Skyblivion пребывает в состоянии разработки вот уже почти десять лет. Срок немалый, и оптимизма он совершенно не добавляет. В настоящее время игроки уже даже делают ставки, что случится раньше: состоится релиз The Elder Scrolls VI или же в полноценном виде выйдет фанатский ремейк четвёртой номерной части «Свитков».