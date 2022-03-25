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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики фанатского ремейка TES IV Oblivion на движке TES V Skyrim показали свежие кадры своего проекта
Новые модели, город Брума и много чего ещё.
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Вот уже много лет самоотверженные энтузиасты работают над проектом под говорящим названием Skyblivion, представляющим собой ремейк The Elder Scrolls VI Oblivion на базе The Elder Scrolls V Skyrim. Идея достаточно интересная, однако процесс идёт столь медленными темпами, что у людей всё меньше уверенности в том, что мы доживём до светлого дня релиза ремейка. Тем не менее, разработчики относительно регулярно выходят на связь и публикуют видеодневники, в которых рассказывают о том, чего удалось добиться к сегодняшнему дню.

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Свежий видеодневник посвящён крупному обновлению, затронувшему многочисленные переделки 3D-моделей, добавившему древний город Брума, а также рассказавшем об обитающих в провинции Сиродил гоблинах. Само видео продолжается порядка пятнадцати минут, так что перед просмотром рекомендуем сначала сделать все неотложные и первостепенные дела.

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Напомним, что Skyblivion пребывает в состоянии разработки вот уже почти десять лет. Срок немалый, и оптимизма он совершенно не добавляет. В настоящее время игроки уже даже делают ставки, что случится раньше: состоится релиз The Elder Scrolls VI или же в полноценном виде выйдет фанатский ремейк четвёртой номерной части «Свитков».

#skyblivion
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OgoGoLog
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Лучше сдавайтесь. а иначе прилетит Кинжал или Калибр. а может прилитеть что то более серьезное типа Циркона. Булавы до Ярса .
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Васян Васяно
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Гиркину виднее, чем тебе, что там на Донбассе было в 2014-2015 годах
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орду_развалим
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OgoGoLog
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>Гиркин на момент форума (статья от 2015 г.) таковым не является. Гиркин на момент 2014 года был командующим ВС ДНР
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