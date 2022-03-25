Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Disciples Liberation получила крупное дополнение Paths to Madness
Главное — эффектное название. Остальное приложится. Или нет.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Пару недель назад разработчики из Frima Studios пообещали, что 24 марта их творение Disciples Liberation обзаведётся сюжетным дополнением Paths to Madness. Произошло это поздно-поздно вечером, поэтому мы публикуем соответствующую заметку с небольшой задержкой уже 25 марта. Дополнение предлагается в Steam по цене в 849 рублей, так что если вы всеми правдами и неправдами, которые можно раздобыть на просторах Сети, сможете пополнить свой кошелёк в сервисе Valve, то данный дополнительный контент не обойдёт вас стороной.

реклама

По сюжету аддона Paths to Madness нам вместе с Авианной предстоит освободить народ Невендаара и даровать им новую надежду. Процесс небыстрый и отнюдь непростой: в ходе прохождения дополнения мы побываем в новых подземельях и безднах, откроем массу новых тайн и разыщем давно забытые сокровища, охраняемые могучими ранее невиданными существами.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Помимо новой сюжетной линии дополнение Paths to Madness добавляет в игру четырёх новых могучих союзников и древние могучие артефакты. Стоит отметить, что сама Disciples Liberation получила очень сдержанные оценки игроков, которые отметили, что новинка кроме названия не имеет ничего общего с этой культовой серией.

#disciples liberation
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Disciples Liberation с полной локализацией добралась до российских геймеров
Disciples Liberation скоро получит крупное дополнение Path to Madness
Цена на Disciples Liberation в Steam внезапно взлетела с 1 399 до 2 299 рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
98
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
27
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
4
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
4
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
4
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
6
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
5

Сейчас обсуждают

RustamS
02:38
Правители - рептилоиды? А откуда знаешь? Подслушивал?
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
RustamS
02:30
Ага, так и сделаем) Это же просто, как два пальца... Ты гений! Глупые америкашки обязательно извинятся и приползут на коленях))
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Xmast
02:28
Если оставить человеку сбережения которые копил несколько лет. И придя за ними он скажет не отдам - ты что это так должны оставить? Развернешься и уйдешь? Типа у ну так ну ладно тогда я пошел... Нет. ...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
RustamS
02:21
А разве я поддерживаю вторжение в Ирак, Югославию, Вьетнам? Я против военных вторжений в суверенные государства, чем бы они не обосновывались.
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Собаки на Zen'е
02:18
Жаль в РФии не понимают, что Пуйло посажен убивать нас, а теперь ещё и хохлов. ООО "РОССИЯ" не принадлежит русским. Всё распродано и мы на своей земле даже не гости, а просто рабы и заключённые, котор...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
vitosol
02:15
ОБС во всей красе!
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
RustamS
02:13
Ирак, Китай, Индия и ещё десятка 3 стран воздержались, то есть ни за резолюцию, ни против. Теперь понял? https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
vitosol
02:13
Про бомбардировку Югославии в 1999 году расскажи. Молоко с губ сотри...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
vitosol
02:05
"Ирак на заседании ООН не стал поддерживать резолюцию о выводе российских войск из Украины. Её поддержали 141 стран, всего 5 стран (включая Россию) проголосовали против резолюции." *Это на каком языке...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
RustamS
02:00
А никого не смущает, что одно суверенное государство устроило военное вторжение в другое суверенное государство? А меня вот смущает, что в "бандеровской" Украине президент - еврей. И даже песни поют н...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем