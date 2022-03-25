Главное — эффектное название. Остальное приложится. Или нет.

Пару недель назад разработчики из Frima Studios пообещали, что 24 марта их творение Disciples Liberation обзаведётся сюжетным дополнением Paths to Madness. Произошло это поздно-поздно вечером, поэтому мы публикуем соответствующую заметку с небольшой задержкой уже 25 марта. Дополнение предлагается в Steam по цене в 849 рублей, так что если вы всеми правдами и неправдами, которые можно раздобыть на просторах Сети, сможете пополнить свой кошелёк в сервисе Valve, то данный дополнительный контент не обойдёт вас стороной.

реклама

По сюжету аддона Paths to Madness нам вместе с Авианной предстоит освободить народ Невендаара и даровать им новую надежду. Процесс небыстрый и отнюдь непростой: в ходе прохождения дополнения мы побываем в новых подземельях и безднах, откроем массу новых тайн и разыщем давно забытые сокровища, охраняемые могучими ранее невиданными существами.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Помимо новой сюжетной линии дополнение Paths to Madness добавляет в игру четырёх новых могучих союзников и древние могучие артефакты. Стоит отметить, что сама Disciples Liberation получила очень сдержанные оценки игроков, которые отметили, что новинка кроме названия не имеет ничего общего с этой культовой серией.