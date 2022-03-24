С производительностью у данной игры всё не просто плохо, а катастрофически плохо.

Одним из основных критериев, по которым дорожащие своей репутацией рецензенты оценивали Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, была производительность и оптимизация. В этом плане у новинки всё не просто плохо, а очень плохо, и энтузиасты выяснили, что во многом тому виной — продвинутая физика волос у персонажей и шерсти у животных. Как нетрудно догадаться, верный способ решить проблему — это каким-то образом «подстричь» персонажей.

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Данную задумку осуществил моддер под ником Cereal Enjoyer подготовил небольшой мод, позволяющий сделать персонажей буквально «лысыми», тем самым лишая компьютер необходимости вычислять физику волос и шерсти.

Инструкция по установке данной «приблуды» непростая, однако те, кто справились с поставленной задачей, сообщили о том, что в значительной мере частота кадров в игре выправилась.

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Релиз игры состоялся на прошлой неделе. Проект получил не очень высокие оценки, поэтому совсем скоро про него, вероятно, забудут.