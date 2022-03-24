Понятно, для чьего рынка.

-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Пока золотой миллиард в плане игровой промышленности всё активнее перестаёт быть американо-европейским и становится китайским, многие разработчики игр, понимая особенности азиатского рынка, в спешке и поте лица переключаются на производство как чисто мобильных игр, так и соответствующих портированных версий «больших» проектов. О представителе второй когорты игр сегодня и пойдёт речь.

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Как передаёт авторитетный инсайдер Том Хендерсон, Ubisoft практически завершила разработку Rainbow Six Siege Mobile, которая создавалась при непосредственном участии китайского игрового гиганта Tencent. Полноценная презентация проекта якобы должна состояться шестого апреля.

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Отдельные источники Хендерсона, которым посчастливилось увидеть геймплей мобильной «Радуги» в рамках закрытой презентации, утверждают, что игрокам данный продукт непременно понравится. Ну, а нам остаётся только ждать указанного дня.