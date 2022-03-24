Игра постоянно становится всё симпатичнее и симпатичнее.

Разработчики из Asobo Studio ещё в позапрошлом году, когда состоялся релиз Microsoft Flight Simulator (2020), пообещали, что будут регулярно снабжать игру новым контентом и постепенно облагораживать её внешний вид. Процесс, учитывая масштабы игрового мира Microsoft Flight Simulator, в качестве которого выступает вся Земля, колоссально трудозатратный, поэтому усовершенствования происходят постепенно — через специальные контентные обновления. Сегодня разработчики применили к игре уже восьмое по счёту.

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Согласно «патчноуту», свежее обновление масштабно облагораживает территории государств Пиренейского полуострова: Испании, Португалии и Андорры. Разработчики не только сделали их карты более детализированными, в том числе добавив на них четыре вручную воссозданных аэропорта и почти сотню достопримечательностей, но и сделали их более достоверными с географической точки зрения.

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Обновление уже доступно для установки.