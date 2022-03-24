Первая такая акция в отношении данного проекта.

Несколько дней назад Ubisoft пообещала, что 24 марта в Far Cry 6 стартует временный период бесплатного доступа для всех желающих. Что ж, указанный день настал, бесплатный доступ открылся, сопутствующий видеоролик — опубликован. Акция продлится до 27 марта включительно.

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Напоминаем, что период бесплатного доступа в Far Cry 6 приурочен к специальному событию-кроссоверу с сериалом «Очень странные дела», в рамках которого игрокам предстоит выполнить одну интересную и загадочную миссию.

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Что же до Far Cry 6, то, напомним, что данная игра вышла в свет в начале октября и повествует о том, как граждане вымышленного островного государства Яра в Карибском море сопротивляются диктатуре местного правителя Антона Кастильо. Антон одержим идеей восстановления былого величия своей нации, и используюет для этого уникальный ярийский ресурс, являющийся главным компонентом при производстве лекарства от рака.