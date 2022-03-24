Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store началась весенняя распродажа и бесплатная раздача Demon’s Tilt
Скидки достигают 75 %.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Весна вовсю уже тарабанит в окно, а это значит, что многие сервисы цифровой дистрибуции начнут проводить специальные сезонные распродажи. Право запустить этот процесс взяла на себя Epic Games, в официальном игровом магазине которой сегодня началась весенняя распродажа со скидками, достигающими 75 %.

реклама

Выбор в Epic Games Store, по сравнению с тем же Steam, конечно, не столь велик, но в отличие от последнего, в EGS в России пока функционируют основные системы оплаты, так что игры от сторонних производителей в магазине компании покупать можно. Собственно, поэтому мы и публикуем эту заметку: в других магазинах распродажи для России временно бессмысленны.

Вот несколько игр, участвующих в весенней распродаже:

  • Farming Simulator 22 за 1 599 рублей (скидка 20 %);
  • SnowRunner за 779 рублей (скидка 35 %);
  • Heavy Rain за 391 рубль (скидка 50 %);
  • Elite Dangerous за 249 рублей (скидка 75 %);
  • Detroit Become Human за 814 рублей (скидка 50 %).
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Распродажа продлится две недели — вплоть до 7 апреля. Вместе с тем сегодня в EGS стартовала бесплатная раздача пинбола Demon’s Tilt. Что, впрочем, глубоко вторично на фоне распродажи.

#epic games #epic games store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Epic Games Store стартовала подарочная раздача хоррора In Sound Mind
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
86
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
1
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

Winssy
19:09
"Автор данного материала является владельцем видеокарты GeForce RTX 2070 Super, поэтому прекрасно осознаёт все плюсы и минусы трассировки лучей и DLSS 2.0. Именно поэтому, если вы делаете выбор исходя...
Лучшая игровая видеокарта до 100 000 рублей – Radeon RX 6600 XT vs GeForce RTX 3060 по тестам Bk
hardware
19:08
не густо
Тираж мистического экшена Control от Remedy превысил три миллиона копий
орду_развалим
19:05
Швейцария заморозила российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков ($6,17 млрд) в связи с введением санкций из-за вторжения России в Украину. https://www.reuters.com/business/finance...
Роскомнадзор заблокировал доступ к официальному сайту украинской студии GSC Game World
Леди Яга
19:03
CU разве доставляет в РФ ? О_О
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
орду_развалим
18:58
ttps://player.vimeo.com/video/691889020?h=ca71859830
Старшеклассники из Мэриленда разработали недорогой фильтр для удаления свинца из водопроводной воды
Алексей Румянцев
18:54
конечно, кому то ржавые гранатомёты времен гдр, а кому-то гиперзвуковые ракеты, как там байден сказал " они несут такой же заряд, вот только их невозможно остановить"
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
Tac Toc
18:53
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны: — Прошло четыре недели войны. Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чт...
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
Za9c
18:53
А текущих покупателей игры кинули чтоли? Как же боевые пропуски на 3 сезона вперёд и все речи бравые о поддержке игре сервисе? Возьмите паузу и селайте мега аддон в режим портал, забив на основную час...
Инсайдер: следующая Battlefield вернётся к истокам — EA усвоила урок провальной Battlefield 2042
Tac Toc
18:52
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны: — Прошло четыре недели войны. Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чт...
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
skydan
18:50
Зачем? Игра уже сделана и играется
Для работы над Baldur’s Gate 3 руководству Larian Studios пришлось увеличить команду почти в три раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем