Скидки достигают 75 %.

Весна вовсю уже тарабанит в окно, а это значит, что многие сервисы цифровой дистрибуции начнут проводить специальные сезонные распродажи. Право запустить этот процесс взяла на себя Epic Games, в официальном игровом магазине которой сегодня началась весенняя распродажа со скидками, достигающими 75 %.

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Выбор в Epic Games Store, по сравнению с тем же Steam, конечно, не столь велик, но в отличие от последнего, в EGS в России пока функционируют основные системы оплаты, так что игры от сторонних производителей в магазине компании покупать можно. Собственно, поэтому мы и публикуем эту заметку: в других магазинах распродажи для России временно бессмысленны.

Вот несколько игр, участвующих в весенней распродаже:

Farming Simulator 22 за 1 599 рублей (скидка 20 %);

SnowRunner за 779 рублей (скидка 35 %);

Heavy Rain за 391 рубль (скидка 50 %);

Elite Dangerous за 249 рублей (скидка 75 %);

Detroit Become Human за 814 рублей (скидка 50 %).

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Распродажа продлится две недели — вплоть до 7 апреля. Вместе с тем сегодня в EGS стартовала бесплатная раздача пинбола Demon’s Tilt. Что, впрочем, глубоко вторично на фоне распродажи.