Весна вовсю уже тарабанит в окно, а это значит, что многие сервисы цифровой дистрибуции начнут проводить специальные сезонные распродажи. Право запустить этот процесс взяла на себя Epic Games, в официальном игровом магазине которой сегодня началась весенняя распродажа со скидками, достигающими 75 %.
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Выбор в Epic Games Store, по сравнению с тем же Steam, конечно, не столь велик, но в отличие от последнего, в EGS в России пока функционируют основные системы оплаты, так что игры от сторонних производителей в магазине компании покупать можно. Собственно, поэтому мы и публикуем эту заметку: в других магазинах распродажи для России временно бессмысленны.
Вот несколько игр, участвующих в весенней распродаже:
- Farming Simulator 22 за 1 599 рублей (скидка 20 %);
- SnowRunner за 779 рублей (скидка 35 %);
- Heavy Rain за 391 рубль (скидка 50 %);
- Elite Dangerous за 249 рублей (скидка 75 %);
- Detroit Become Human за 814 рублей (скидка 50 %).
Распродажа продлится две недели — вплоть до 7 апреля. Вместе с тем сегодня в EGS стартовала бесплатная раздача пинбола Demon’s Tilt. Что, впрочем, глубоко вторично на фоне распродажи.