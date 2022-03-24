Глава Larian Studios пообщался с журналистами издания PC Gamer по поводу нынешнего состояния студии и планов по её дальнейшему развитию. Свен Винке дал понять, что над Baldur’s Gate 3 в данный момент трудится выше 400 человек, хотя во времена Divinity: Original Sin 2 работало только 150 человек.
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Решение по поводу увеличения штата сотрудников руководству Larian Studios далось не так уж и сложно, ведь приверженность высоким стандартам качества и постоянный рост над собой — это ключевые правила ведения бизнеса студии.
При проектировании Baldur’s Gate 3 представителям команды разработчиков постоянно приходится открывать для себя что-то новое, заново учиться постановке диалогов (в игре появились полноценные кат-сцены) и делать другие сложные вещи.
В интервью с журналистами PC Gamer глава Larian Studios в очередной раз дал понять, что Baldur’s Gate 3 выйдет только тогда, когда действительно будет готова. Но планы по выпуску проекта в первой половине 2023 года пока никто не отменял.