Несмотря на то, что Control получила очень тёплые отзывы пользователей, статистически игра в плане продаж звёзд с неба не хватает. В очередной раз нам об этом напомнили сами разработчики из студии Remedy, которые в свежем финансовом отчёте сообщили, что тираж их творения добрался и превысил три миллиона экземпляров.
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По итогам прошлого года Remedy удалось выручить без малого 45 миллионов евро, что почти на четыре миллиона больше, чем по итогам 2020 года.
В настоящее время в стенах Remedy готовятся сразу несколько проектов. Во-первых, Alan Wake 2, релиз которой должен состояться в следующем году. Во-вторых, сразу два проекта во вселенной Control, а именно — игры под рабочими названиями Condor и Heron — релизы которых в обозримой перспективе не состоятся. И в-третьих, сетевой боевик Vanguard, работа над которым идёт совместно с китайским гигантом Tencent.
Стоит отметить, что несмотря на скромные продажи Control, студия всё же довольна результатами проекта и считает его одним из своих лучших творений. Игроки, в своё время высоко оценившие Control, с мнением студии согласны.