Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Google Новости» на территории России — соответствующую информацию обнародовало издание Forbes со ссылкой на информацию от самого ведомства. Причина блокировки — распространение «недостоверной общественно значимой информации».
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Напомним также, что с конца февраля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты нескольких российских и зарубежных изданий.
Пользователи Сети также обнаружили, что магазин приложений Google Play Store тоже оказался недоступен на территории РФ, хотя в РКН не сообщали об этом. На момент написания данного материала ни news.google.com, ни play.google.com не внесены в реестр сайтов с ограниченным доступом.