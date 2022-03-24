Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Google Новости»
В реестр сайтов с ограниченным доступом сервис пока не попал.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Google Новости» на территории России — соответствующую информацию обнародовало издание Forbes со ссылкой на информацию от самого ведомства. Причина блокировки — распространение «недостоверной общественно значимой информации».

реклама

Напомним также, что с конца февраля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты нескольких российских и зарубежных изданий.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Пользователи Сети также обнаружили, что магазин приложений Google Play Store тоже оказался недоступен на территории РФ, хотя в РКН не сообщали об этом. На момент написания данного материала ни news.google.com, ни play.google.com не внесены в реестр сайтов с ограниченным доступом.

#google #роскомнадзор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Госдуме надеются, что полной блокировки YouTube в России не произойдёт
Роскомнадзор обвинил администрацию Google и YouTube в действиях «террористического характера»
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году. Часть 2
62
К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя
47
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Что такое VPN или как обходить блокировки
38
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
24
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
1
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
+
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
+

Сейчас обсуждают

Xmast
01:59
Сейчас повесят на них все долги и их и их друзей и родственников
В Турции полиция задержала двух молодых филантропов, похитивших из банка более $1 млрд
Андрей Фролов
01:58
Кончитос. В отличии от тебя, я читаю, а не смотрю видосики от таких же диванных экспертов. Никак, за исключением ввода других валют для расчетов. Потеря доминирования доллара. Есть спрос, есть предлож...
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Андрей Фролов
01:55
Страдаешь словоблудием. Какое отношение весь мир имеет к статье, к указанной выше новости?
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Андрей Фролов
01:47
Дегенерат )) "Принцип рыночной экономики нерушим! Запад - это весь мир!" Тьфу ты, твое место возле параши как и всей Бреттон-Вудской системы в скором )) Что ты за мышь, чтоб тягаться с экономистами со...
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Нога
01:45
Ты ноль истеричный
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Андрей Фролов
01:45
Да я и не собираюсь лечить какую-то собаку.
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Нога
01:44
Слабо, очень слабо. Одни слюни, нольконуретики
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Нога
01:40
Мир это как раз мир, а для тебя счастье - сесть рядом с китайцем и делать ему голландский штурвал
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Андрей Фролов
01:39
Убогий, если ты не в зуб ногой, зачем лезешь в аналитику с дырявым котелком? Думальщик млять. Люди годами учились, стажировались, работали, набирали опыт, а тут мамкин аналитеГ итоги "профессиАнальные...
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Андрей Фролов
01:37
Всему свое время. Спешка может навредить. Еще все стадии стадии принятия неизбежного не прошли.
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем