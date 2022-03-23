Правда, до релиза ещё трубить и трубить.

Хотя релиз сетевого хоррор-боевика Evil Dead The Game по «Зловещим мертвецам» ещё только предстоит дождаться, но игра уже потихоньку развивается и обзаводится новыми технологиями. Так, сегодня разработчики из Boss Team Games совместно с Saber Interactive и NVIDIA сообщили, что их творение будет поддерживать технологию «умного» сглаживания DLSS.

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А чтобы мы наглядно увидели, как сильно DLSS влияет на качество картинки, разработчики опубликовали специальный видеоролик. Напоминаем, что DLSS позволяет не выбирать между качеством и производительностью. Достигается это за счёт использования так называемых тензорных ядер, которыми располагают графические процессоры в видеокартах серий GeForce RTX 20xx, RTX 30xx и Quadro RTX.

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Что касается Evil Dead The Game, то в её рамках мы сыграем за культовых героев «Зловещих мертвецов», которым предстоит закрыть брешь между мирами, через которую в нашу реальность стали проникать те, кого здесь совсем не ждали. Релиз игры назначен на 13 мая. И да, это будет пятница.