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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
1C Entertainment открыла продажу ключей Steam для своих игр на собственной торговой площадке
Даже комиссию не берут.
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1C Entertainment объявила об открытии продажи ключей Steam для своих игр на площадке своего магазина. Представители компании утверждают, что у пользователей не будет проблем с формой оплаты. Пока в магазине есть только 80 игр, но их список планируют расширить в будущем.

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Причина для такого решения предельно очевидная — невозможность у пользователей из России и Беларуси покупать игры в Steam с помощью карт и платежных сервисов. Valve оставила единственную лазейку — пополнение внутреннего кошелька магазина.

Также представители 1C Entertainment собираются реализовывать с помощью своей площадки проекты других издательств — правда, мы пока не знаем, каких именно. Если что, комиссию за оплату площадка 1CGames не берёт.

«В последнее время у российских игроков наблюдаются сложности с покупкой игр в цифровых магазинах. Главная задача 1С Entertainment — качественно и в кратчайшие сроки обеспечить доставку актуальных новинок и признанных хитов игрового рынка поклонникам интерактивных развлечений, вне зависимости от их местоположения» — заявление 1C Entertainment.

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Напомним, Steam ввел ограничения на покупки для игроков из России и Беларуси в начале текущего месяца.

#1c entertainment
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