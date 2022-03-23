Даже комиссию не берут.

1C Entertainment объявила об открытии продажи ключей Steam для своих игр на площадке своего магазина. Представители компании утверждают, что у пользователей не будет проблем с формой оплаты. Пока в магазине есть только 80 игр, но их список планируют расширить в будущем.

реклама

Причина для такого решения предельно очевидная — невозможность у пользователей из России и Беларуси покупать игры в Steam с помощью карт и платежных сервисов. Valve оставила единственную лазейку — пополнение внутреннего кошелька магазина.

Также представители 1C Entertainment собираются реализовывать с помощью своей площадки проекты других издательств — правда, мы пока не знаем, каких именно. Если что, комиссию за оплату площадка 1CGames не берёт.

«В последнее время у российских игроков наблюдаются сложности с покупкой игр в цифровых магазинах. Главная задача 1С Entertainment — качественно и в кратчайшие сроки обеспечить доставку актуальных новинок и признанных хитов игрового рынка поклонникам интерактивных развлечений, вне зависимости от их местоположения» — заявление 1C Entertainment.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Напомним, Steam ввел ограничения на покупки для игроков из России и Беларуси в начале текущего месяца.