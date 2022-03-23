Год назад разработчики из Trigger Happy Interactive представили вниманию общественности киберпанковый паркур-боевик Turbo Overkill, впечатливший геймеров своим ураганным игровым процессом. С тех пор в отношении данного проекта наступила практически полная тишина, которая сегодня наконец-то была нарушена. Разработчики объявили о том, что Turbo Overkill выйдет в Steam по программе раннего доступа уже 22 апреля.
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Джонни Турбо, главный герой Turbo Overkill, своего рода санитар футуристического города, в задачу которого входит силовое наведение порядка с использованием огромного арсенала самых разнообразных вооружений, включая как банальные автоматы, так и ножные бензопилы.
Долго держать игру в раннем доступе девелоперы не собираются. По крайней мере, о планах полноценно выпустить Turbo Overkill в текущем году разработчики пока не отказываются.