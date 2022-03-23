Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Динамичный киберпанк-боевик Turbo Overkill в апреле выйдет в Steam по программе раннего доступа
Потому что уже давно пора.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Год назад разработчики из Trigger Happy Interactive представили вниманию общественности киберпанковый паркур-боевик Turbo Overkill, впечатливший геймеров своим ураганным игровым процессом. С тех пор в отношении данного проекта наступила практически полная тишина, которая сегодня наконец-то была нарушена. Разработчики объявили о том, что Turbo Overkill выйдет в Steam по программе раннего доступа уже 22 апреля.

реклама

Джонни Турбо, главный герой Turbo Overkill, своего рода санитар футуристического города, в задачу которого входит силовое наведение порядка с использованием огромного арсенала самых разнообразных вооружений, включая как банальные автоматы, так и ножные бензопилы.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Долго держать игру в раннем доступе девелоперы не собираются. По крайней мере, о планах полноценно выпустить Turbo Overkill в текущем году разработчики пока не отказываются.

#turbo overkill
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Киберпанковый ретро-шутер Turbo Overkill выйдет и на консолях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году. Часть 2
57
К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя
44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
21
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Что такое VPN или как обходить блокировки
17
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
2
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
+

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
19:57
Сколько одновременно нажатых кнопок эта клавиатура распознает?
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
korney
19:55
Да ты заипал уже лепить одно и то же! Давай что-нибудь новое.
В России не планируют наказывать за применение VPN
Я - Константин
19:55
"VPN - виртуальная частная сеть (защищённый туннель) между вашим компьютером или смартфоном, и Интернетом" да ладно ? А интернет это что ? организация какая-то ? нет ... так вот VPN - виртуальная ча...
Что такое VPN или как обходить блокировки
Каа
19:53
Очень давно пользую G610 - шикарная вещь!
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
l33t_h4x00r
19:52
Порш Кайен
Maserati представила кроссовер Grecale с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями
Tac Toc
19:48
продолжение и конец доклада НАТО: НАТО готовится к 2 основным типам потенциальных атак с использованием химического оружия со стороны России в Украине, поэтому: операция под ложным флагом или химическ...
В России не планируют наказывать за применение VPN
EjikVtumane
19:48
Для автора наверно будет великим откровением,что во многих западных странах давно используют социальные продуктовые карточки по которым можно покупать товары местных производителей по умеренным ценам....
Макрон раздает французам продуктовые карточки, испанские дальнобойщики останавливают 4 молочных завода Danone
Tac Toc
19:48
продолжение и конец доклада НАТО: НАТО готовится к 2 основным типам потенциальных атак с использованием химического оружия со стороны России в Украине, поэтому: операция под ложным флагом или химическ...
Google вывозит своих сотрудников из России из-за признания популярных сервисов экстремистскими
Максим
19:47
демо было шикарно, хз чего убрали со страницы
Динамичный киберпанк-боевик Turbo Overkill в апреле выйдет в Steam по программе раннего доступа
Каа
19:46
Отлично! Надеюсь всякую деградационную хрень (типа: "а что будет, если поджечь петарду в жопе") будут резать на корню!
Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем