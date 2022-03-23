Последнее время разработчики игр предпочитают не стесняться и ничего не скрывать, разрешая профильным изданиям публиковать рецензии на новые игры за несколько дней до их релиза. Gearbox Software решила тоже не выделываться, поэтому буквально только что агрегатор Metacritic наполнился первыми профессиональными обзорами.
реклама
По словам рецензентов, Gearbox удалось удачно скрестить игровые вселенные Borderlands с Dungeon & Dragons. От первой новинка взяла персонажей и игровой мир, от второй — жанр и, как следствие, правила игры. Получился весьма интересный «микс», который журналисты оценили в среднем на 81 балл из 100 возможных. Отдельные представители прессы и вовсе откровенно считают новинку лучшим проектом во вселенной Borderlands. Оно, конечно, сугубо вкусовщина, но невольно внушает уверенность в качестве продукта.
Релиз Tiny Tina’s Wonderlands, в которой мы попадаем в созданный
воспалённым разумом Крошки Тины фантастический мир, состоится в пятницу, 25 марта.