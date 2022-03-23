Ну, как высокие… Выше средних.

Последнее время разработчики игр предпочитают не стесняться и ничего не скрывать, разрешая профильным изданиям публиковать рецензии на новые игры за несколько дней до их релиза. Gearbox Software решила тоже не выделываться, поэтому буквально только что агрегатор Metacritic наполнился первыми профессиональными обзорами.

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По словам рецензентов, Gearbox удалось удачно скрестить игровые вселенные Borderlands с Dungeon & Dragons. От первой новинка взяла персонажей и игровой мир, от второй — жанр и, как следствие, правила игры. Получился весьма интересный «микс», который журналисты оценили в среднем на 81 балл из 100 возможных. Отдельные представители прессы и вовсе откровенно считают новинку лучшим проектом во вселенной Borderlands. Оно, конечно, сугубо вкусовщина, но невольно внушает уверенность в качестве продукта.

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