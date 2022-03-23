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Новости Software Игнатий Колыско
Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
Сейчас быстро «залить» ролик нельзя.
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Медиаплатформа RuTube собирается реализовать авторизацию в сервисе через «Госуслуги». Это не только предоставит пользователям новые права, но и предоставит им новые возможности. Авторизация в таком случае будет осуществляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — соответствующую информацию выдал заместитель председателя госдумы по информационной политике Антон Горелкин у себя в Telegram-канале.

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Решение об интеграции с ЕСИА было предпринято холдингом «Газпром-Медиа», которому принадлежит видеохостинг RuTube. Необходимость авторизации через «Госуслуги» продиктована желанием сервиса снизить время ожидания модерации контента. После реализации данной программной особенности ролик будет «заливаться» сразу, без задержек.

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Нужно только понимать, что команда поддержки RuTube оставляет за собой право проверить загруженный контент даже после публикации. Но только в случае с подключенной системой «Госуслуги» найти автора материала будет намного проще.

#rutube
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Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
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