Сейчас быстро «залить» ролик нельзя.

Медиаплатформа RuTube собирается реализовать авторизацию в сервисе через «Госуслуги». Это не только предоставит пользователям новые права, но и предоставит им новые возможности. Авторизация в таком случае будет осуществляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — соответствующую информацию выдал заместитель председателя госдумы по информационной политике Антон Горелкин у себя в Telegram-канале.

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Решение об интеграции с ЕСИА было предпринято холдингом «Газпром-Медиа», которому принадлежит видеохостинг RuTube. Необходимость авторизации через «Госуслуги» продиктована желанием сервиса снизить время ожидания модерации контента. После реализации данной программной особенности ролик будет «заливаться» сразу, без задержек.

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Нужно только понимать, что команда поддержки RuTube оставляет за собой право проверить загруженный контент даже после публикации. Но только в случае с подключенной системой «Госуслуги» найти автора материала будет намного проще.