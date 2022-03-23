Медиаплатформа RuTube собирается реализовать авторизацию в сервисе через «Госуслуги». Это не только предоставит пользователям новые права, но и предоставит им новые возможности. Авторизация в таком случае будет осуществляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — соответствующую информацию выдал заместитель председателя госдумы по информационной политике Антон Горелкин у себя в Telegram-канале.
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Решение об интеграции с ЕСИА было предпринято холдингом «Газпром-Медиа», которому принадлежит видеохостинг RuTube. Необходимость авторизации через «Госуслуги» продиктована желанием сервиса снизить время ожидания модерации контента. После реализации данной программной особенности ролик будет «заливаться» сразу, без задержек.
Нужно только понимать, что команда поддержки RuTube оставляет за собой право проверить загруженный контент даже после публикации. Но только в случае с подключенной системой «Госуслуги» найти автора материала будет намного проще.