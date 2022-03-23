Пару лет назад Microsoft вместе со студией Playground Games объявили о том, что в разработке находится новая игра серии Fable. Никаких подробностей проекта опубликовано не было, равно как неизвестны ни его порядковый номер, ни подзаголовок, ни какие бы то ни было сюжетные детали. Тишина и спокойствие. Всё это закономерно наводит на мысль о том, что производство проекта идёт совсем не так активно, как того хотелось бы, и сегодня эту очевидную догадку подтвердил экс-сотрудник Playground Games Хуан Фернандес.
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По словам Фернандеса, вина в происходящем кроется в откровенной некомпетентности Playground Games во всём, что не касается гоночных аркад. На протяжении всего своего существования коллектив создавал только автогонки, что, бесспорно, куда проще и примитивнее, чем масштабная сюжетная RPG. Фернандес не оспаривает талант и уровень организации сотрудников студии, но отсутствие опыта — это всегда большая проблема, которая неизбежно замедляет процесс.
Несмотря на жёсткую оценку, Фернандес не сомневается, что у Playground в итоге всё получится: ребята там работают упорные, привыкшие добиваться своего. Ну, а нам остаётся только верить и надеяться.