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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Techland будет выпускать качественный дополнительный контент для Dying Light 2
Что бы это ни значило.
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Dying Light 2 пока находится на самом начальном этапе своего пострелизного развития, поэтому ни о каких серьёзных контентных добавках для данного зомби-боевика речи пока не идёт. Тем не менее, перспективы у игры весьма позитивные, и этим, безусловно, надо пользоваться. Вот разработчики из Techland и будут пользоваться: в интервью с журналистами в рамках GDC 2022 ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала уточнил, что в плане дополнительного контента студии есть, чем удивить игроков.

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По словам господина Смекталы, основная идея Techland в плане дополнительного контента для Dying Light 2 заключается в том, чтобы он производил эффект приятной неожиданности. Студия не пойдёт по пути очевидных добавок и считает, что именно путь приятных сюрпризов — верный путь к привлечению внимания аудитории.

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Напомним, что Dying Light 2 вышла в начале февраля и была признана рецензентами как достойный продолжатель дела своей предшественницы. Techland собирается поддерживать новинку контентом (как сюжетным, так и мелким косметическим и «событийным») на протяжении как минимум пяти лет.

#techland #dying light 2
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