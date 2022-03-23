Концепция оригинальная.

Разработчики из студии Small Impact Games совместно с издательством Team17 представили Marauders — кооперативный шутер, действие которого происходит в альтернативной вселенной.

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Итак, в начале 1990-х в космосе обитатели корабля вынуждены дать отпор космическим пиратам. Все действия происходят здесь в рамках PvE- и PvP-сражений, игроки в роли мародёров будут заниматься грабежами кораблей.

Особое внимание к себе привлекает стилистика Marauders: дизель-панк с машинами, дизайн которых бережно скопирован у образцов периода двух мировых войн. Сражения в игре будут происходить на космических судах, а игроки смогут улучшать собственные корабли с помощью украденных деталей. Украсть целое судно тоже разрешается, равно как и собрать нужный экземпляр с нуля.

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Оценить геймплей Marauders можно будет в рамках выставки WASD, которая пройдёт в период с 7 по 9 апреля в Лондоне. Сам проект поступит в ранний доступ на ПК позже в текущем году.