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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Marauders — кооперативный шутер про космических пиратов
Концепция оригинальная.
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Разработчики из студии Small Impact Games совместно с издательством Team17 представили Marauders — кооперативный шутер, действие которого происходит в альтернативной вселенной.

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Итак, в начале 1990-х в космосе обитатели корабля вынуждены дать отпор космическим пиратам. Все действия происходят здесь в рамках PvE- и PvP-сражений, игроки в роли мародёров будут заниматься грабежами кораблей.

Особое внимание к себе привлекает стилистика Marauders: дизель-панк с машинами, дизайн которых бережно скопирован у образцов периода двух мировых войн. Сражения в игре будут происходить на космических судах, а игроки смогут улучшать собственные корабли с помощью украденных деталей. Украсть целое судно тоже разрешается, равно как и собрать нужный экземпляр с нуля.

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Оценить геймплей Marauders можно будет в рамках выставки WASD, которая пройдёт в период с 7 по 9 апреля в Лондоне. Сам проект поступит в ранний доступ на ПК позже в текущем году.

#marauders #small impact games
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