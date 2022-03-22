В российском Steam игры больше нет. Вы знаете, что делать.

Самостоятельное искоренение Denuvo из собственных игр — излюбленная забава многих издателей и разработчиков, желающих себя показать лучше, чем они есть. Так, сегодня издание DSO Gaming со ссылкой на статистику ресурса SteamDB сообщило, что отныне файтинг Mortal Kombat 11 лишён данной назойливой DRM-защиты.

реклама

Столь «пронародное» решение со стороны Warner Bros. и NetherRealm Studios объяснить достаточно просто: всё, что от Denuvo требовалось, система уже давно выполнила. Напомним, что перед Denuvo стоит задача защитить игру от взлома в течение первых нескольких недель после релиза — когда на новинку наблюдается наивысший ажиотаж. Дальнейшие продажи игр студии считают «долгоиграющими».

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Контентная поддержка Mortal Kombat 11 закончилась ещё в прошлом году, а сейчас NetherRealm Studios, согласно утечкам, корпит над новым, не связанным ни с MK, ни с Injustice проектом.