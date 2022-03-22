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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Mortal Kombat 11 официально очищена от Denuvo
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Самостоятельное искоренение Denuvo из собственных игр — излюбленная забава многих издателей и разработчиков, желающих себя показать лучше, чем они есть. Так, сегодня издание DSO Gaming со ссылкой на статистику ресурса SteamDB сообщило, что отныне файтинг Mortal Kombat 11 лишён данной назойливой DRM-защиты.

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Столь «пронародное» решение со стороны Warner Bros. и NetherRealm Studios объяснить достаточно просто: всё, что от Denuvo требовалось, система уже давно выполнила. Напомним, что перед Denuvo стоит задача защитить игру от взлома в течение первых нескольких недель после релиза — когда на новинку наблюдается наивысший ажиотаж. Дальнейшие продажи игр студии считают «долгоиграющими».

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Контентная поддержка Mortal Kombat 11 закончилась ещё в прошлом году, а сейчас NetherRealm Studios, согласно утечкам, корпит над новым, не связанным ни с MK, ни с Injustice проектом.

#netherrealm studios #mortal kombat 11
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