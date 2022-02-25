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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, следующий проект NetherRealm не будет связан ни с Mortal Kombat, ни с Injustice
На это поступают прозрачные намёки.
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NetherRealm Studios в первую (и последнюю) очередь известна, как создательница файтингов Mortal Kombat и Injustice. Статус, безусловно, высокий и уважаемый, однако руководству студии хочется большего и нового. Согласно весьма прозрачному намёку главы NetherRealm Эда Буна в беседе с изданием Game Informer, студия намеревается «сломать шаблон» с чередованием выпуска игр по двум своим сериям.

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По словам Буна, у слома шаблона была веская причина, и когда студия официально анонсирует свою следующую игру, данное действие станет выглядеть куда более осмысленным. На сегодняшний день делиться подробностями Бун не готов, потому что, по его словам, это может стать причиной больших неприятностей.

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Всё это звучит достаточно странно, учитывая, что по Сети не первый год гуляют слухи об Injustice 3, а недавно один из сотрудников студии «проболтался» о работе над Mortal Kombat 12.

#netherrealm studios
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