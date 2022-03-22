В современных играх нередко встречается такое явление, как «кроссовер» — когда два популярных культурных продукта (игры, фильмы, комиксы и тому подобное) проводят совместные мероприятия. В Far Cry 6 такой кроссовер вместе с сериалом «Очень странные дела», предлагающий игрокам пройти специальную миссию, стартует 24 марта. По такому случаю Ubisoft решила провести в игре выходные бесплатного доступа: все желающие смогут бесплатно побегать в вымышленном государстве Яра с 24 по 27 марта.
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Напомним, релиз Far Cry 6 состоялся в начале октября прошлого года. Игра получила неоднозначные оценки, что, в общем-то, неудивительно: интерес игроков к франшизе постоянно снижается, поскольку в целом ничего нового они с точки зрения игрового процесса не предоставляют.