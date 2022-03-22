Компания CD Projekt RED объявила о выходе патча с порядковым номером 1.52 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Обновление должно быть в скором времени доступно на всех целевых платформах.
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Официальный «патчноут» на сайте проекта даёт понять, что все изменения довольно дежурные. «Заплатка» правит некоторые квесты, улучшает производительность игрового клиента на консолях, вносит некоторые корректировки в геймплей. Также были подправлены отдельные моменты, связанные с отображением интерфейса, и устранены некоторые баги в графике.
Выяснилось также, что с новым патчем Cyberpunk 2077 получила поддержку портативного компьютера Steam Deck.
Напомним, вчера компания CD Projekt RED сообщила о разработке новой игры во вселенной «Ведьмака». Почти сразу мы выяснили, что грядущий проект в серии не получит порядкового номера в названии — это будет новая сага.