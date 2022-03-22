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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 на ПК получила поддержку Steam Deck и не только
Игра получила патч 1.52.
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Компания CD Projekt RED объявила о выходе патча с порядковым номером 1.52 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Обновление должно быть в скором времени доступно на всех целевых платформах.

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Официальный «патчноут» на сайте проекта даёт понять, что все изменения довольно дежурные. «Заплатка» правит некоторые квесты, улучшает производительность игрового клиента на консолях, вносит некоторые корректировки в геймплей. Также были подправлены отдельные моменты, связанные с отображением интерфейса, и устранены некоторые баги в графике.

Выяснилось также, что с новым патчем Cyberpunk 2077 получила поддержку портативного компьютера Steam Deck.

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Напомним, вчера компания CD Projekt RED сообщила о разработке новой игры во вселенной «Ведьмака». Почти сразу мы выяснили, что грядущий проект в серии не получит порядкового номера в названии — это будет новая сага.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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OverDoz
19:19
там теперь тоже полит помойка уже месяц как.
Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
Me4tatelI&gt;
19:18
арестович тот еще помошник а что такого? курс на вступление в нато прописан у них в конституции наооборот, единственные кто открыто был против это опзж
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Me4tatelI&gt;
19:16
че за прикол блок комментариев активных спрва от сайта имеет заголовки новостей на француском))
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Me4tatelI&gt;
19:16
эта бумага в дефиците так же
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
OverDoz
19:16
Туда этот сброд годами в Питер съезжался. Теперь это Расчленинград.
Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
Me4tatelI&gt;
19:15
опять что то там выйдет, что от из денег пойдет и найдется какой то правообладатель который 100 лет ничего не выпускал но предъявит права на ис?
Авторы Friday the 13th The Game анонсировали асимметричный мультиплеерный боевик по «Охотникам за привидениями»
corvus
19:12
> Попиваю чай с сахаром ппц, как эту ссанину можно пить? небось еще самый нищенский, на манер "каждый день" из ашана?
Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут выпускать в Китае, но только через год
OverDoz
19:09
Вот и подтвердилось что ты безмозглый совсем. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6141623?ysclid=l12c011gtq
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Развал мордора
19:08
Их надо освободить!
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Леди Яга
19:08
Только тупой питерский либераст мог поставить знак равенства между зверским убийством всего населения деревни и зданием. (рука-лицо)
Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
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