Когда казалось, что дно в игровой индустрии было пробито после приостановки продаж игр в России, снизу, как оно нередко бывает, постучали, и рассказали, что падать ещё есть, куда. Так, Amazon Studios стала одной из первых игровых компаний, приостановивших дальнейшие продажи своих игр (конкретно — New World) в России. Сегодня же россияне стали жаловаться на то, что их учётные записи были заблокированы, тем самым был утрачен доступ к игре, за которую, на минуточку, в своё время были уплачены деньги.
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На текущий момент трудно сказать, насколько проблема масштабна, но количество негативных отзывов в Steam от наших соотечественников, среди которых пользователи, проведшие в New World несколько сотен часов, резко подскочило, поэтому можно предположить, что случилась глобальная блокировка на основе используемых IP-адресов.
Стоит отметить, что на фоне мировых событий Amazon Studios также объявила о приостановке работы над русской локализацией New World.