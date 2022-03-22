Никаким заявлением студии это не сопровождалось.

Российский сегмент Steam продолжает беднеть, оставляя на своих прилавках только игры Valve и бесчисленное количество инди-продуктов, разработчикам которых откровенно безразлична политическая повестка. Сегодня ночью пользователи заметили, что из Steam исчезла возможность купить игры польской студии Techland, известной своей работой над сериями Dead Island, Call of Juarez и Dying Light.

реклама

Сами страницы данных игр уже доступны для открытия в Steam. Студия никак не прокомментировала данное событие, поэтому рискнём предположить, что оно связано не с желанием «наказать» россиян за то, чего они не совершали, а с проблемами с оплатой и нестабильностью курса национальной валюты. А, значит, вносить Techland в личные перечни ненадёжных партнёров пока не стоит.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Последний из выпущенных проектов Techland — зомби-боевик Dying Light 2, получивший высокие оценки и признанный достойным продолжателем дела своего предшественника.