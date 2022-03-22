Российский сегмент Steam продолжает беднеть, оставляя на своих прилавках только игры Valve и бесчисленное количество инди-продуктов, разработчикам которых откровенно безразлична политическая повестка. Сегодня ночью пользователи заметили, что из Steam исчезла возможность купить игры польской студии Techland, известной своей работой над сериями Dead Island, Call of Juarez и Dying Light.
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Сами страницы данных игр уже доступны для открытия в Steam. Студия никак не прокомментировала данное событие, поэтому рискнём предположить, что оно связано не с желанием «наказать» россиян за то, чего они не совершали, а с проблемами с оплатой и нестабильностью курса национальной валюты. А, значит, вносить Techland в личные перечни ненадёжных партнёров пока не стоит.
Последний из выпущенных проектов Techland — зомби-боевик Dying Light 2, получивший высокие оценки и признанный достойным продолжателем дела своего предшественника.