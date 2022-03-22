Команда новой студии Кейс Хадсона, бывшего разработчика из BioWare, обновила информацию у себя на сайте и даже опубликовала несколько концепт-артов, которые, скорее всего, относятся к новому проекту.
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Если что, мы сейчас говорим о студии Humanoid, основанной Хадсоном, разработчиком проектов серии Mass Effect, после ухода от своего именитого (некогда) работодателя. Новообразованная компания занимается производством AAA-проекта в научно-фантастическом сеттинге. Ключевое внимание в будущей игре будет уделяться истории и персонажам — то есть, как в Mass Effect.
Деталей сюжета пока нет, авторы не спешат делиться подробностями. Мы даже пока не знаем, на каких платформах будет выпущен дебютный проект Humanoid.
Сам Хадсон основал Humanoid летом прошлого года, до этого он работал в BioWare и руководил разработкой Star Wars: Knights of the Old Republic, а также играми серии Mass Effect.
Некоторое время Кейс Хадсон успел поработать творческим директором в Microsoft, потом снова вернулся в BioWare, а в прошлом году ушёл из компании насовсем.