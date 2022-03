И старую новую тоже.

В настоящее время в стенах подотчётных Ubisoft студий находится столь гигантское количество самых разных игровых проектов, что во многих из них можно запутаться. Как будто желая именно запутать геймеров, Ubisoft, согласно сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, готовится провести крупную презентацию, героями которой станут порядка двадцати игр компании, среди которых преимущественно уже ранее анонсированные или подтверждённые проекты.

Согласно неподтверждённой информации, изначально предполагалось, что мероприятие пройдёт в конце весны или в самом начале лета, но происходящие сейчас в мире события вполне могли сместить сроки его проведения на более поздний срок. Никакими датами Хендерсон не обладает, зато напомнил об огромном количестве разрабатываемых в Ubisoft играх.

Все они, включая ремейки Splinter Cell и Prince of Persia The Sands of Time, а также новые части Assassin’s Creed, долгожданная Skull & Bones и многообещающая Avatar Frontiers of Pandora, так или иначе ранее уже были анонсированы, однако на одном из проектов следует остановиться подробнее. Как сообщает инсайдер, Ubisoft готовит новую игру во вселенной Prince of Persia: по имеющимся сведениям, новинка будет тяготеть к самым первым «Принцам» и представлять собой 2,5D-экшен, вдохновлённый Ori and the Blind Forest. Что нам следует из этого понять, пока неясно.

Что касается ремейка «Песков Времени», то работа над данным проектом активно продолжается: релиз пока ещё запланирован на 2022/2023 финансовый год. А там — работа план покажет.