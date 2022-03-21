Ещё и до Xbox, но уже это дело глубоко вторичное.

С ноября 2020 года экшен Godfall от Counterplay Games пребывал в статусе двойной эксклюзивности: на PC только через Epic Games Store, на консолях — только на PlayStation 5, а летом прошлого года и на PlayStation 4. Несправедливость скоро закончится: сегодня девелоперы объявили о то, что их творение заглянет в Steam и на консоли Xbox Series и Xbox One уже седьмого апреля.

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Стоит отметить, что Godfall — «проходной» проект, получивший на Metacritic жалкие 61 балла от профессиональных критиков и ещё более жалкие 4,2 балла от простых пользователей. Вряд ли седьмого апреля многие заметят, что игра объявилась на новых для неё платформах.