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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экшен Godfall в начале апреля наконец-то доберётся до Steam
Ещё и до Xbox, но уже это дело глубоко вторичное.
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С ноября 2020 года экшен Godfall от Counterplay Games пребывал в статусе двойной эксклюзивности: на PC только через Epic Games Store, на консолях — только на PlayStation 5, а летом прошлого года и на PlayStation 4. Несправедливость скоро закончится: сегодня девелоперы объявили о то, что их творение заглянет в Steam и на консоли Xbox Series и Xbox One уже седьмого апреля.

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Стоит отметить, что Godfall — «проходной» проект, получивший на Metacritic жалкие 61 балла от профессиональных критиков и ещё более жалкие 4,2 балла от простых пользователей. Вряд ли седьмого апреля многие заметят, что игра объявилась на новых для неё платформах.

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#godfall
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OverDoz
20:30
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ogrizocker
20:28
гуглить лень? Баба, которая вступает в половую связь со всякой чернотой. Нередкое явление в скрепной стране нашей. Вот и этот +уй ряженый, с бородой как у чечена, весь в папу
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
OverDoz
20:28
https://www.youtube.com/watch?v=xLPgIdg9Rng
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
ogrizocker
20:26
ну это вроде здорово на первый взгляд, но тогда свалят все, даже те, кто остался. Ибо добросовестные представители пр-лей будут конкурировать с серыми и черными. Будет еще и лохотрон. Вот угарно буде...
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odessa17
20:24
после войны будешь на выплату репараций вкалывать в 3 смены )
С 24 февраля стоимость автомобилей в России выросла на 30-60%
OverDoz
20:23
Ждем ГоГ версию на торентах... Заанонсили и в VK и с картинкой на русском, только пуля уже в ноге. Покупал их игры просто так чтоб поддержать в свое время, хотя можно было спокойно играть в ГоГ верси...
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
Герман Попок
20:23
И что тебе это даёт?в тестах она мощнее 1060/1650
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Герман Попок
20:23
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RED
20:22
Теперь только пиратки от RED-ов! Ой, это как-то странно звучит от человека с моим ником :)
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
Vladegg
20:21
Пусть пилят. Торренты, надеюсь, к тому времени будут работать исправно.
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
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