Полноценный «некстген» пришёл только на новые консоли.

-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Разработчики из компании Techland объявили о выходе патча для оригинальной Dying Light для Xbox Series X|S и Xbox One X, который добавляет полноценную поддержку данных консолей. Напомним, аналогичный апдейт версии для PlayStation 5 получили две недели назад.

реклама

После установки патча версия проекта для Xbox Series X получит три графических режима:

производительность — 60 кадров/сек в 1080p;

сбалансированный — до 60 кадров/сек в 1440p;

качество — 40 кадров/сек в 4K.

Консоль Xbox One X получит два режима:

производительность — 30 кадров/сек в 1080p;

качество — до 30 кадров/сек в 1440p.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Оригинальный зомби-паркур экшен поступил в продажу в начале 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.