Разработчики из компании Techland объявили о выходе патча для оригинальной Dying Light для Xbox Series X|S и Xbox One X, который добавляет полноценную поддержку данных консолей. Напомним, аналогичный апдейт версии для PlayStation 5 получили две недели назад.
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После установки патча версия проекта для Xbox Series X получит три графических режима:
- производительность — 60 кадров/сек в 1080p;
- сбалансированный — до 60 кадров/сек в 1440p;
- качество — 40 кадров/сек в 4K.
Консоль Xbox One X получит два режима:
- производительность — 30 кадров/сек в 1080p;
- качество — до 30 кадров/сек в 1440p.
Оригинальный зомби-паркур экшен поступил в продажу в начале 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.