Несмотря на то, что в мире существует огромное количество MMORPG на любой вкус, у отдельных представителей данного жанра всё же сформировались внушительные аудитории, которые необходимо холить и лелеять. В частности, The Lord of the Rings Online, которая в этом году отмечает своё пятнадцатилетие, решила в качестве всеобщего подарка сделать бесплатным контент сразу из пяти дополнений бесплатным для всех игроков.
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Речь идёт о дополнениях, выходивших в период с 2007 по 2013 годы, а именно: Mines of Moria, Siege of Mirkwood, Rise of Isengard, Riders of Rohan и Helm’s Deep. В состав данных дополнений входят многочисленные локации, сюжетные линии, а также несколько игровых классов. Если верить разработчикам, это самое крупное игровое изменение, которое они осуществляли после перехода The Lord of the Rings Online на условно-бесплатную модель.
Несмотря на почтенный возраст, поддержка The Lord of the Rings Online будет продолжена. В каком виде и с какой частотой — нам расскажут уже ближайшее время.