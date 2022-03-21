В самом-самом её конце, если точнее.

О том, что сиквел Star Wars Jedi Fallen Order находится в разработке, нам формально стало известно ещё спустя пару недель после выхода оригинала — ещё тогда Electronic Arts дала «зелёный свет» на производство продолжения. С тех пор слухи, инсайды, но ничего официального. К сожалению, сегодня тоже инсайд, однако его автор в лице журналиста VentureBeat Джеффа Грабба настолько убеждён в его правдивости, что мимо такой информации трудно пройти.

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Итак, по сведениям Грабба, официальный анонс сиквела Star Wars Jedi Fallen Order состоится в рамках фестиваля Star Wars Celebration, проведение которого запланировано на период с 26 по 29 марта.

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На текущий момент неясно, когда EA собирается выпустить продолжение одной из своих лучших игр последних лет, но инсайдеры склоняются к мысли, что раньше 2023 года релиз можно не ждать. Также важно помнить, что у новинки, скорее всего, изменится подзаголовок и главный герой, поскольку историю Кэла Кестиса девелоперы считают цельной и полностью завершённой.