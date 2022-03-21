Компания «МегаФон» прислала нам в редакцию одно интересное письмо с ожидаемым содержанием. Оно гласит, что за первые две недели марта доля мессенджера Telegram в связанном с мессенджерами интернет-трафике российских пользователей увеличилась с 48 % до 63 %, сделав разработку Николая и Павла Дуровых самым популярным приложением своего рода в России.
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Ранее Telegram и WhatsApp были равны в общем объёме трафика: на каждый из этих мессенджеров в России приходилось по 48 % объёма данными. В результате описанных в первом абзаце событий доля мессенджера от компании Meta закономерно сократилась до 32 %. Что касается третьего из наиболее известных мессенджеров — Viber — то его доля и так была ничтожной, так теперь ещё немножко сократилась: с 5 % до 4 %.
По статистике «МегаФона», в конце 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 российских регионах, сейчас же «Телега» главенствует в 82 регионах из 85: только в Чечне, Дагестане и Карачаево-Черкесии пока лидирует WhatsApp. Но и это, скорее всего, ненадолго.
Вероятнее всего, резкий рост популярности Telegram связан с ограничениями, которые были введены в отношении платформ, которыми владеет компания Meta (ранее Facebook, Inc.). Хотя конкретно WhatsApp заблокирован не был, поскольку у Роскомнадзора к нему претензий нет, но многие пользователи наверняка решили перестраховаться.