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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Call of Duty Vanguard и Warzone отчитались о 90 тысячах заблокированных читеров на этой неделе
Нет им ни конца, ни края.
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Call of Duty Warzone можно с чистой совестью назвать одной из самых, если не самой, поражённых читерами сетевых игр: разработчики из Raven Software регулярно сообщают о десятках тысячах заблокированных за жульничество учётных записей, но никакого реального отпечатка это на оздоровление игровых серверов, по заявлениям геймеров, не откладывает.

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Как бы то ни было, борьба, которая всё больше напоминает сизифов труд, продолжается: несколько часов назад представители студии-разработчика сообщили, что при непосредственной помощи современного античита Ricochet за одну только уходящую неделю выявили и ликвидировали девяносто тысяч читерских учётных записей в Warzone и Vanguard.

Главной проблемой, из-за которой реальное количество читеров в Warzone практически не меняется, остаётся нежелание разработчиков блокировать жуликов «по железу». Учитывая условно-бесплатную модель распространения Warzone, нечистым на руку геймерам достаточно лишь зарегистрировать новую учётную запись и продолжить вершить свои грязные делишки.

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По слухам, сейчас Activision финансирует производство Call of Duty Warzone 2 — крупного «сиквела», который, по предварительным данным, технически будет полностью отделён от первой части.

#activision #call of duty warzone #raven software
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