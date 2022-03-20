Это уже становится неинтересным.

Ещё одна неделя прошла, а это значит, что Valve опубликовала свежую статистику чарта продаж в Steam по её (недели) итогам. К сожалению, чарт новый, а его лидер — прежний: вот уже четвёртую неделю подряд самой успешно продающейся в сервисе цифровой дистрибуции от Valve игрой остаётся «соулслайк» Elden Ring от мастеров своего ремесла из FromSoftware.

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Существенных изменений в десятке лидеров также не произошло: на втором месте расположился портативный игровой компьютер Steam Deck, на третьем — кооперативная головоломка It Takes Two.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Elden Ring;

Steam Deck;

It Takes Two;

Monster Hunter Rise;

Core Keeper;

Valve Index VR Kit;

Red Dead Redemption 2;

Elden Ring;

Dread Hunger;

WWE 2K22.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Учитывая, что в ближайшее время — по крайней мере, в Steam — не запланировано никаких более существенных релизов, рискнём предположить, что Elden Ring сохранит статус-кво ещё как минимум на одну неделю. Дальше уже просто пойдёт закономерное общее снижение интереса к проекту.