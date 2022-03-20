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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Elden Ring четвёртую неделю подряд занимает лидирующую позицию в чарте продаж в Steam
Это уже становится неинтересным.
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Ещё одна неделя прошла, а это значит, что Valve опубликовала свежую статистику чарта продаж в Steam по её (недели) итогам. К сожалению, чарт новый, а его лидер — прежний: вот уже четвёртую неделю подряд самой успешно продающейся в сервисе цифровой дистрибуции от Valve игрой остаётся «соулслайк» Elden Ring от мастеров своего ремесла из FromSoftware.

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Существенных изменений в десятке лидеров также не произошло: на втором месте расположился портативный игровой компьютер Steam Deck, на третьем — кооперативная головоломка It Takes Two.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Elden Ring;
  • Steam Deck;
  • It Takes Two;
  • Monster Hunter Rise;
  • Core Keeper;
  • Valve Index VR Kit;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Elden Ring;
  • Dread Hunger;
  • WWE 2K22.
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Учитывая, что в ближайшее время — по крайней мере, в Steam — не запланировано никаких более существенных релизов, рискнём предположить, что Elden Ring сохранит статус-кво ещё как минимум на одну неделю. Дальше уже просто пойдёт закономерное общее снижение интереса к проекту.

#steam #valve #elden ring
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