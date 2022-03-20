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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Есть и более существенные нововведения, если что.
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Разработчики из компании Epic Games опубликовали сюжетный трейлер второго сезона третьей главы условно-бесплатного онлайн-экшена Fortnite. Сезон получил название «Сопротивление», представленный видеоролик даёт понять, какие новые персонажи появятся в игре.

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Кажется, на этот раз можно будет «заценить» облики Чёрной вдовы, Железного человека, Бродяги, Доктора Стрэнджа и не только.

Новый сезон в королевской битве уже стартовал, но обычного строительства там пока не будет — на данный момент оно доступно только в «Арене», а также соревновательном и творческом режимах. Вопрос в данном случае не технический, а сюжетный — строительству временно мешают соперники, поэтому участникам местного Сопротивления ещё предстоит всё вернуть назад. Ходят слухи, что строительство вернётся буквально через неделю.

Также со стартом нового сезона в Fortnite появилась возможность залезать на небольшие постройки, а скорость бега немного возросла. Функция быстрого бега отныне позволяет игрокам вышибать двери.

Остальные прибавки нового сезона вполне ожидаемые: новое оружие, новая техника (танки). Желающие быстро покинуть локацию могут воспользоваться специальными осадными пушками, которые позволяют запускать в воздух снаряды или даже компаньонов.

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Fortnite доступен на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а также на Android и iOS.

#epic games #fortnite
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antej90
18:26
В новости на 3дньюс сказано, что там пуски выгодней по полезной нагрузке на 40%. Существенное преимущество.
Роскосмос решил отказаться от космодрома Куру
Андрей Сидоров
18:26
Да хрен там,банят за попытку свержения.
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Spambomber_2
18:24
Голодный и немытый.
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Spambomber_2
18:22
Сегодня любая сетевая скотина может пнуть несчастного зелота. Доколе?
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Андрей Сидоров
18:21
А это что?Так, атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» затянет на 47 миллиардов рулей она сможет похвастать высоким уровнем скрытности, что позволит ей поражать целы крылатыми ракет...
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Андрей Сидоров
18:18
Только святой DDoS может спасти этот сайт.
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Виталий Shokerxxx
18:16
ясно дело де на ру клаве д и ж рядом.. че прицепилсо к парню..
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Виталий Shokerxxx
18:14
все фигня наша круче https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/9/4/6567494.jpg
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Андрей Сидоров
18:10
Заглот бухой что ли?
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
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