Есть и более существенные нововведения, если что.

Разработчики из компании Epic Games опубликовали сюжетный трейлер второго сезона третьей главы условно-бесплатного онлайн-экшена Fortnite. Сезон получил название «Сопротивление», представленный видеоролик даёт понять, какие новые персонажи появятся в игре.

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Кажется, на этот раз можно будет «заценить» облики Чёрной вдовы, Железного человека, Бродяги, Доктора Стрэнджа и не только.

Новый сезон в королевской битве уже стартовал, но обычного строительства там пока не будет — на данный момент оно доступно только в «Арене», а также соревновательном и творческом режимах. Вопрос в данном случае не технический, а сюжетный — строительству временно мешают соперники, поэтому участникам местного Сопротивления ещё предстоит всё вернуть назад. Ходят слухи, что строительство вернётся буквально через неделю.

Также со стартом нового сезона в Fortnite появилась возможность залезать на небольшие постройки, а скорость бега немного возросла. Функция быстрого бега отныне позволяет игрокам вышибать двери.

Остальные прибавки нового сезона вполне ожидаемые: новое оружие, новая техника (танки). Желающие быстро покинуть локацию могут воспользоваться специальными осадными пушками, которые позволяют запускать в воздух снаряды или даже компаньонов.

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Fortnite доступен на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а также на Android и iOS.