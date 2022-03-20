Разработчики из компании Epic Games опубликовали сюжетный трейлер второго сезона третьей главы условно-бесплатного онлайн-экшена Fortnite. Сезон получил название «Сопротивление», представленный видеоролик даёт понять, какие новые персонажи появятся в игре.
реклама
Кажется, на этот раз можно будет «заценить» облики Чёрной вдовы, Железного человека, Бродяги, Доктора Стрэнджа и не только.
Новый сезон в королевской битве уже стартовал, но обычного строительства там пока не будет — на данный момент оно доступно только в «Арене», а также соревновательном и творческом режимах. Вопрос в данном случае не технический, а сюжетный — строительству временно мешают соперники, поэтому участникам местного Сопротивления ещё предстоит всё вернуть назад. Ходят слухи, что строительство вернётся буквально через неделю.
Также со стартом нового сезона в Fortnite появилась возможность залезать на небольшие постройки, а скорость бега немного возросла. Функция быстрого бега отныне позволяет игрокам вышибать двери.
Остальные прибавки нового сезона вполне ожидаемые: новое оружие, новая техника (танки). Желающие быстро покинуть локацию могут воспользоваться специальными осадными пушками, которые позволяют запускать в воздух снаряды или даже компаньонов.
Fortnite доступен на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а также на Android и iOS.