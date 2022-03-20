VPN решает. Правда, до поры до времени.

Как вы все хорошо знаете, после начала известных событий иностранные социальные сети впали в немилость Роскомнадзора, а в особо запущенных со стороны этих соцсетей случаях — ещё и Генпрокуратуры России. Под раздачу попали: Facebook, Instagram, Twitter, под большим вопросом судьба YouTube. Многие забили в набат, но, по всей видимости, зря: исследовательская компания Mediascope по просьбе РБК провела аналитический разбор ситуации с аудиторией различных социальных сетей в России до и после блокировок, и результат получился весьма любопытным.

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Согласно полученным Mediascope сведениям, сокращение российской аудитории в заблокированных социальных сетях на текущий момент незначительно. Так, аудитория Instagram сократилась всего на 16 %: до блокировки им ежесуточно пользовались около 39 миллионов россиян, после блокировки — 34 миллиона.

Гораздо более болезненный удар в процентном выражении пережили Facebook и Twitter. Если популярнейшей мировой соцсетью до блокировки в России пользовались всего около 9,6 млн человек, то после блокировки — 6,4 млн. Сервис для публикации коротких «мыслей» Twitter в России потерял примерно половину аудитории: с 2,6 млн пользователей до 1,27 млн.

Зато отечественные или условно, но не юридически считающиеся таковыми сервисы наблюдают второе рождение. Так, социальная сеть VK («ВКонтакте») после осуществления блокировок зарубежных аналогов обрела дополнительно четыре миллиона пользователей. Главным победителем во всей этой катавасии стал многофункциональный мессенджер Telegram: его аудитория в России выросла с 31 млн пользователей до 45,5 млн пользователей.

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Аналитики связывают данное положение дел с широким распространением VPN-сервисов. Впрочем, учитывая, что власти активно борются с данным способом обхода блокировок, заблокировав уже порядка двадцати популярных VPN-сервисов, всё это пока остаётся работоспособным до поры до времени.