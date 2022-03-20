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Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз приключенческой игры Syberia: The World Before, пользователи Steam пока в полном восторге
Проект действительно тепло приняли.
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Разработчики из компании Microids Studio Paris совместно с издательством Microids выпустили долгожданную приключенческую игру Syberia: The World Before, о которой мы далеко не единожды рассказывали в предыдущих материалах. Пока проект доступен только на ПК, консольные версии будут выпущены позже.

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Syberia: The World Before предлагает игрокам «отправиться в путешествие через континенты и время, складывая воедино головоломку жизни». На момент написания данного материала приключенческая игра собрала 91 % положительных отзывов из 116 написанных. Пока объективности в опубликованных отзывах пока нет: игроки радуются, что проект вышел, вспоминают о предыдущих частях и вспоминают хорошим словом бессменную Кейт Уолкер.

Syberia: The World Before предлагает игрокам параллельно следить сразу за двумя временными линиями, «расстановка сил» следующая:

«Ваген, 1937 год. Дане Роуз 17 лет, и она начинает свою блестящую карьеру пианистки. Но мрак уже сгущается над ее будущим: над всей Европой нависает угроза фашистской организации «Коричневые тени». Близится Вторая мировая война.»

«Тайга, 2004 год. Кейт Уолкер, попавшая в плен в соляной шахте, из последних сил пытается выжить. Трагическое событие заставляет ее отправится навстречу новым приключениям в поисках своей личности».

Геймплей новой Syberia изменился не сильно, но фанаты не сочтут это за минус. Нам нужно решать сложные головоломки и загадки, знакомиться с хорошо прописанными персонажами, а также погружаться в продуманный и захватывающий сюжет.

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Музыку для The World Before написал композитор Инон Зур, приложивший руку к саундтрекам Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia.

#microids #syberia the world before #microids studio paris
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Видео: релизный трейлер Syberia: The World Before
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