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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: 40 с лишним минут геймплея LEGO Star Wars: The Skywalker
Игра выходит уже 5 апреля.
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Если вам интересно, как будет выглядеть в действии грядущая LEGO Star Wars: The Skywalker, то можно прямо сейчас обратить внимание на 44-минутное геймплейное видео, записанное с доступной демоверсии.

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События проекта начинаются с четвёртого эпизода «Новая надежда». Принцесса Лея планирует передать секретные данные дроидам, которых нужно разыскать. Героиня дерётся и стреляет из бластера.

Во время прохождения игрок переключается между разными персонажами и делает определённые выборы. Нам также показывают способности героев и даже промежуточных боссов.

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Релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga запланирован на 5 апреля, проект должен появиться на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

#lego star wars the skywalker saga
1
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LEGO Star Wars The Skywalker Saga отправилась в печать, релиз — 5 апреля
Трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga с точной датой релиза проекта
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Катерина Стец
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-=metallist=-
19:27
По таким ценам сколько людей это купит? И при растущих ценах на электричество на западе, кому нужна столь прожорливая видюха?
NVIDIA может намекать на анонс архитектуры Hopper во время GDC 2022
Dachman
19:26
Берёш валюту и крипту - выезжаеш из России, деньги кончаются ,идёш чистить туалеты (если возьмут), радуешся жизни.
Центробанк поручил внимательно контролировать и отслеживать деньги россиян, и "запретил" криптовалюту
Руслан Знамов
19:26
Была мегадемо в стиле лего, название не помню ... Но мне кажется, что мегадемо будет лучше современной игры )
Видео: 40 с лишним минут геймплея LEGO Star Wars: The Skywalker
Kira625
19:25
http://img2.reactor.cc/pics/comment/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8...
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Dmitry Smit
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Таким фашистам!!!
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Васян Васяно
19:24
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