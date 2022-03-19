Игра выходит уже 5 апреля.

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Если вам интересно, как будет выглядеть в действии грядущая LEGO Star Wars: The Skywalker, то можно прямо сейчас обратить внимание на 44-минутное геймплейное видео, записанное с доступной демоверсии.

реклама

События проекта начинаются с четвёртого эпизода «Новая надежда». Принцесса Лея планирует передать секретные данные дроидам, которых нужно разыскать. Героиня дерётся и стреляет из бластера.

Во время прохождения игрок переключается между разными персонажами и делает определённые выборы. Нам также показывают способности героев и даже промежуточных боссов.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga запланирован на 5 апреля, проект должен появиться на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.