Если вам интересно, как будет выглядеть в действии грядущая LEGO Star Wars: The Skywalker, то можно прямо сейчас обратить внимание на 44-минутное геймплейное видео, записанное с доступной демоверсии.
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События проекта начинаются с четвёртого эпизода «Новая надежда». Принцесса Лея планирует передать секретные данные дроидам, которых нужно разыскать. Героиня дерётся и стреляет из бластера.
Во время прохождения игрок переключается между разными персонажами и делает определённые выборы. Нам также показывают способности героев и даже промежуточных боссов.
Релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga запланирован на 5 апреля, проект должен появиться на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.