Разработчики из Gaijin Entertainment совместно со StarGem сообщили, что космический онлайн-боевик Star Conflict получил большое обновление «Путь воина». Представленный апдейт предлагает игрокам принять участие в одноимённом событии, а также опробовать в деле командного штурмовика Иерихона Kirishima.
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Прям сейчас в Star Conflict стартовал первый этап обновления, который продлится три месяца. В рамках означенного периода игрокам нужно будет выполнять особые задания и получать детали судна Kirishima, а также особые ресурсы, косметические предметы и другие награды.
По ходу выполнения наград пилоты также будут зарабатывать в боях специальную валюту — ксеночипы. Оны предназначены для обмена на уникальный контент.
Что до самого Kirishima, то его основное предназначение — несение патрульной службы и защита форпостов. Игрок с его помощью сможет удерживать продвижение противника и заниматься поддержкой.
Если вас обновление для Star Conflict заинтересовало, то все подробности можно прочитать на официальном сайте проекта.