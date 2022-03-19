Командный штурмовик ещё можно забрать, если что.

Разработчики из Gaijin Entertainment совместно со StarGem сообщили, что космический онлайн-боевик Star Conflict получил большое обновление «Путь воина». Представленный апдейт предлагает игрокам принять участие в одноимённом событии, а также опробовать в деле командного штурмовика Иерихона Kirishima.

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Прям сейчас в Star Conflict стартовал первый этап обновления, который продлится три месяца. В рамках означенного периода игрокам нужно будет выполнять особые задания и получать детали судна Kirishima, а также особые ресурсы, косметические предметы и другие награды.

По ходу выполнения наград пилоты также будут зарабатывать в боях специальную валюту — ксеночипы. Оны предназначены для обмена на уникальный контент.

Что до самого Kirishima, то его основное предназначение — несение патрульной службы и защита форпостов. Игрок с его помощью сможет удерживать продвижение противника и заниматься поддержкой.

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Если вас обновление для Star Conflict заинтересовало, то все подробности можно прочитать на официальном сайте проекта.