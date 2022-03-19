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Новости Software Михаил Андреев
Stranger of Paradise Final Fantasy Origin добралась до релиза
Чудес не случилось. Проект в сути своей — проходняк.
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Одной игрой на консолях PlayStation стало (но, по известным причинам, не в России) стало больше: до полноценного релиза добралась Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — игра-ответвление в знаменитой серии, в которой упор сделан не на повествовании, а на боевой системе. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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К слову, за свой упор на боевой системе новинка поплатилась рейтингом: как уточняют рецензенты, а за ними и простые пользователи, такое чувство, что сюжетная составляющая в Stranger of Paradise Final Fantasy Origin вообще создавалась в последнюю очередь. Слишком уж здесь всё слабо с точки зрения повествования, а местные диалоги и вовсе у отдельных обозревателей вызывали перекос лицевых мышц. Тем не менее, в целом новинку называют достойной внимания, и потраченное на неё время она полностью оправдывает.

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Stranger of Paradise Final Fantasy Origin создавалась для PlayStation 4 и PlayStation 5.

#stranger of paradise final fantasy origin
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