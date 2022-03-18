Издатель не прокомментировал ситуацию.

То, что рано или поздно все крупные игровые издатели снимут свои игры с продажи в Steam, стало ясно, когда кампанию по лишению россиян интерактивных развлечений запустили первые адепты культуры отмены. Компания Capcom держалась долго, но сегодня ценники с её товаров исчезли в российском сегменте Steam.

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Формально Capcom никак данное событие не прокомментировала, поэтому далеко не факт, что дело в желании наказать россиян и эмоционально поддержать украинцев. Обычно разработчики и издатели не стесняются и пиарятся на данной теме, невзирая ни на свои размеры и позиции в игропроме.

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Вероятнее всего, в случае с Capcom дело связано с нестабильностью российской валюты и в целом невозможностью оформить в Steam покупки из России: все имеющиеся на данной площадке варианты оплаты временно недоступны. В пользу данной версии можно привести тот факт, что сами страницы игр Capcom в Steam открываются — отсутствует только возможность их покупки. Те же представители игропрома, кто с помпой и во всеуслышание объявили о приостановке продаж своих игр в России, полностью закрыли возможность просмотра Steam-страниц своих проектов.