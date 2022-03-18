Ровно неделя осталась до запуска в продажу Ghostwire Tokyo, и журналисты издания IGN, не в первый раз пользуясь его колоссальным влиянием, получили возможность опубликовать видеоролик с показом игрового процесса PC-версии проекта. Главной темой «выпуска» стала демонстрация работы трассировки лучей. Вернее, нас хотят убедить в том, что она здесь есть. Как это всё выглядит — смотрите и решайте сами.
реклама
Напоминаем, что в Ghostwire Tokyo мы попадаем в японскую столицу, в которой приключилась какая-то мистическая чертовщина: население исчезло, а весь город оказался во власти недружелюбных потусторонних сил. Есть среди них, впрочем, и добрые представители, с одним из которых нам и предстоит объединиться, чтобы овладеть сверхъестественными способностями и раскрыть жуткие тайны того, что произошло с городом и его обитателями.
Релиз Ghostwire Tokyo назначен на 25 марта. В России мы в неё поиграть пока не сможем; если, конечно, не прибегать к корсарскому способу получения контента.