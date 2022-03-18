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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Assassin’s Creed, «Сапёр», Civilization и ещё девять игр готовятся попасть в Зал славы видеоигр
Есть как действительно достойные номинанты, так и откровенная клоунада.
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Каждый год прямо как по расписанию нью-йоркский музей The Strong выбирает пополнение для своего Зала славы видеоигр. За годы существования данной акции в Зал славы попало огромное количество вполне достойных представителей индустрии видеоигр, и в этом году их, определённо, станет больше. Сегодня сотрудники The Strong опубликовали двенадцать финалистов-претендентов на звание лучших игр всех времён.

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Важно помнить, что для The Strong не имеет значения год выпуска игры, поэтому среди претендентов можно найти как и относительно современные проекты, так и культовые игры тридцатилетней давности. Дело в том, что достойных игр много, но каждый год в список лучших по версии музея The Strong могут попасть только несколько из них.

Итак, в этом году список финалистов выглядит следующим образом:

  • Assassin’s Creed;
  • Candy Crush Saga;
  • Dance Dance Revolution;
  • The Legend of Zelda Ocarina of Time;
  • Minesweeper («Сапёр»);
  • Ms. Pacman;
  • NBA Jam;
  • PaRappa the Rapper;
  • Resident Evil;
  • Rogue;
  • Sid Meier’s Civilization;
  • Words with Friends.
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Голосование с учётом мнений как членов жюри, так и простых игроков, продлится до 24 марта, ну а список победителей огласят пятого мая.

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