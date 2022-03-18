Есть как действительно достойные номинанты, так и откровенная клоунада.

Каждый год прямо как по расписанию нью-йоркский музей The Strong выбирает пополнение для своего Зала славы видеоигр. За годы существования данной акции в Зал славы попало огромное количество вполне достойных представителей индустрии видеоигр, и в этом году их, определённо, станет больше. Сегодня сотрудники The Strong опубликовали двенадцать финалистов-претендентов на звание лучших игр всех времён.

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Важно помнить, что для The Strong не имеет значения год выпуска игры, поэтому среди претендентов можно найти как и относительно современные проекты, так и культовые игры тридцатилетней давности. Дело в том, что достойных игр много, но каждый год в список лучших по версии музея The Strong могут попасть только несколько из них.

Итак, в этом году список финалистов выглядит следующим образом:

Assassin’s Creed;

Candy Crush Saga;

Dance Dance Revolution;

The Legend of Zelda Ocarina of Time;

Minesweeper («Сапёр»);

Ms. Pacman;

NBA Jam;

PaRappa the Rapper;

Resident Evil;

Rogue;

Sid Meier’s Civilization;

Words with Friends.

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Голосование с учётом мнений как членов жюри, так и простых игроков, продлится до 24 марта, ну а список победителей огласят пятого мая.