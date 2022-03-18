Каждый год прямо как по расписанию нью-йоркский музей The Strong выбирает пополнение для своего Зала славы видеоигр. За годы существования данной акции в Зал славы попало огромное количество вполне достойных представителей индустрии видеоигр, и в этом году их, определённо, станет больше. Сегодня сотрудники The Strong опубликовали двенадцать финалистов-претендентов на звание лучших игр всех времён.
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Важно помнить, что для The Strong не имеет значения год выпуска игры, поэтому среди претендентов можно найти как и относительно современные проекты, так и культовые игры тридцатилетней давности. Дело в том, что достойных игр много, но каждый год в список лучших по версии музея The Strong могут попасть только несколько из них.
Итак, в этом году список финалистов выглядит следующим образом:
- Assassin’s Creed;
- Candy Crush Saga;
- Dance Dance Revolution;
- The Legend of Zelda Ocarina of Time;
- Minesweeper («Сапёр»);
- Ms. Pacman;
- NBA Jam;
- PaRappa the Rapper;
- Resident Evil;
- Rogue;
- Sid Meier’s Civilization;
- Words with Friends.
Голосование с учётом мнений как членов жюри, так и простых игроков, продлится до 24 марта, ну а список победителей огласят пятого мая.