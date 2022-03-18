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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глобальный запуск Apex Legends Mobile запланирован на это лето
Пока без конкретики.
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Некоторое время назад студия Respawn Entertainment осуществила так называемый мягкий запуск Apex Legends Mobile — в десяти не самых крупных и населённых государствах. Делается это для того, чтобы осуществить проверку игры в относительно крупных масштабах: при большой нагрузке на серверы, с самых разных мобильных устройств и при разных обстоятельствах, по возможности исправив все недочёты в полноценной релизной версии. Которая, согласно описанию на официальном сайте, планируется к выпуску уже этим летом.

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Важно понимать, что на сегодняшний день речь идёт именно о планах, которые, как известно, имеют свойство меняться. Во многом сроки полноценного релиза Apex Legends Mobile зависят от итогов проведения тестирования в рамках «мягкого запуска».

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Отметим, что желание создания мобильных версий популярных игр вполне естественно: азиатский рынок, который, по большей части, как раз и состоит из «мобильных» геймеров, постоянно развивается и увеличивает свою платёжеспособность.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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