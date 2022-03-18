Возрадуйтесь, теперь пространств с мобами и вышками будет больше.

В наши дни спрос на камерные видеоигры по бешеным ценам падает в пропасть со скоростью камня. Поэтому многие разработчики искусственно завышают ценность и масштаб своих игр, сообщая о практически безграничных мирах и возможностях. Вероятно, в среднесрочной перспективе отдельные девелоперы, в частности, Ubisoft, смогут подкрепить свои заявления на деле. В преддверии GDC 2022 французская компания представила облачную технологию под названием Scaler.

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Её задача — помогать студиям Ubisoft в создании масштабных и сложных обновляемых в режиме реального времени игровых миров. По замыслу авторов технологии, она позволит создавать игры, чьи миры будут напоминать Microsoft Flight Simulator. Формально в симулятор от Microsoft можно играть и без подключения к интернету, однако именно в Сети он получает обновления, постоянно совершенствующие игровой мир.

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На сегодняшний день стокгольмское подразделение Ubisoft уже использует Scaler для производства игры, которая сыграет роль демонстрации возможностей этой технологии. Никаких подробностей, правда нет. Как эту технологию можно адаптировать под условные Assassin’s Creed или Far Cry, ещё, впрочем, только предстоит подумать.