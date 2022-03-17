Спасибо и на том.

Epic Games продолжает бесконечную кампанию по раздаче подарочных игр пользователям своего магазина. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в качестве подарка хоррор In Sound Mind, в котором вам нужно будет пережить ужасы и справиться с многочисленными головоломками. В следующий четверг начнётся раздача пинбола Demon’s Tilt.

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Важно помнить, что в обозримой перспективе в плане видеоигр в России на фоне массового исхода издательств из опций останется либо перепроходить уже имеющуюся на сегодняшний день библиотеку, либо довольствоваться подарками в Epic Games Store, либо флибустьерствовать потихонечку. Так что раздачи в EGS лучше не пропускать.